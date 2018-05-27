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г. Ульяновск, ул. Симбирская, 7а (двор Телецентра)
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Хиты продаж
4G LTE антенна Gellan LTE MiMo
1990р.
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AHD камера 4mpx 4K уличная XM
2300р.
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Обмен Триколор на Ultra HD 4K
3999р.
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CAM модуль Триколор CI+ UltraHD
3990р.
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Установка антенны
1490р.
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Монитор видеодомофона CTV-M400
2900р.
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Кабель HDMI 1.5м PREMIER
250р.
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Панель видеодомофона Optimus DS-420 (сереб./медь/черный)
2250р.
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Hisense NEO PREMIUM CLASSIC A AS-07HR4SYDTGG/W
16490р.
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Камера Divisat D89 Аналоговая/AHD внутренняя
990р.
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Новинки
Наружные антенны с усилителем для цифрового телевидения DVB-T, DVB-T2
400р.
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Комплект Триколор с Установкой DTS-54 HD на 1 ТВ HDMI
4990р.
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ТВ приставка НТВ Плюс 710HD по программе обмена
3800р.
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Комплект МТС Спутникового ТВ с подпиской на месяц
3850р.
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Ресивер Телекарта EVO 09HD
3600р.
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WORLD VISION T62D
1390р.
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DVB-T2 приставка WORLD VISION T64LAN
1800р.
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World Vision Foros Combo T2/S2
1790р.
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DVB-T2/C приставка (ресивер) Oriel 421UD с обучаемым пультом ДУ
1890р.
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Блок/модуль сопряжения (согласования) для домофонов и координатных систем Метаком Визит Cyfral Цифрал
1300р.
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и даю свое согласие на обработку моих персональных данных
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Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Торгово-монтажная организация
"ТВ Сервис"
г. Ульяновск
,
ул. Симбирская, д. 7а
Телефон:
+7 (8422) 495-495
Мы работаем
ежедневно с 9:00 до 18:00